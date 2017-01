POL-PPKO: Aufbruch eines Geldautomaten - Hohes Stehlgut

Buchholz (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 13.01.2017, 14:00 Uhr bis Montag, 16.01.2017, 07:50 Uhr in der Hauptstraße in 53567 Buchholz in ein Geschäft ein. Dort öffneten sie den Geldausgabeautomaten und entwendeten eine hohe Summe Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Tel.: 02634-9520 oder per Email an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

