POL-PPKO: Sachbeschädigung an Pkw in Horhausen

Horhausen (ots) - In der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr, wurden an einem Pkw der an einem Feldweg in der Nähe der Straße "Im Arensbitzchen" in Horhausen abgestellt war, beide Außenspiegel beschädigt. Wahrscheinlich wurden die Spiegel abgetreten. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell