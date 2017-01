POL-PPKO: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Neuwied (ots) - Der Besitzer eines orangefarbenen KIA Picanto musste am Mittwochvormittag feststellen, dass sein Auto durch einen Unfall beschädigt wurde. Der PKW parkte zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Willi-Brückner-Straße 1. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

