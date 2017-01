POL-PPKO: Versuchter Raubüberfall auf Busfahrer

Koblenz (ots) -

Am Dienstag gegen 18.56 Uhr kam es in der Deutschherrenstraße in Koblenz-Wallersheim an der dortigen Bushaltestelle zu einem versuchten Raubüberfall auf den Busfahrer eines Linienbusses. Zwei bisher unbekannte Täter warteten an dieser Bushaltestelle. Nachdem die anderen Fahrgäste aus dem Bus ausgestiegen waren, stiegen sie in den Bus und forderten unter Vorhalt einer Pistole von dem Busfahrer die Herausgabe von Bargeld. In einer ersten Reaktion schrie der Busfahrer die beiden Täter derart an, dass diese den Überfall abbrachen und aus dem stehenden Bus in Richtung Wallersheimer Kreisel zu Fuß flüchteten. Eine Fahndung der Polizei mit starken Kräften verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterbeschreibung: 1. Täter: 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, helle Hose eventuell Jogginghose, dunkle Jacke, abgenutzte schwarze Sport- oder Turnschuhe, presste eine weiße Maske mit schwarzen Flecken vor das Gesicht. 2. Täter: 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, schwarze Haare, auffallend dünnes Gesicht, südländisches oder arabisches Aussehen, dunkle Hose vermutlich Jeans, dunkle Jacke, ebenfalls weiße Maske mit schwarzen Flecken vor dem Gesicht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030.

