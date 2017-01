POL-PPKO: Einbruch in Lahnsteiner Firma

Lahnstein (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Christian-Sebastian-Schmidt-Straße in Lahnstein ein. Der oder die Täter hebelten mehrere Türen des Anwesens auf, fanden auf Ihrer Suche nach Wertgegenständen einen Tresor und brachen auch diesen gewaltsam auf. Aus den darin befindlichen Geldkassetten nahmen die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag mit und verschwanden unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, sich unter der Telefonnummer 02621/913-0 (PI Lahnstein) oder 0261/103-0 (Kripo Koblenz) zu melden.

