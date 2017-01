POL-PPKO: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Herdorf (ots) - Aufgrund eines Hinweises wurden in den von einer 22jährigen Frau in einer Wohnung zurückgelassenen Gegenständen unter anderem mutmaßliche Betäubungsmittel, diverse Briefumschläge und ein Mäppchen mit BTM-Utensilien fest- und sichergestellt. Die aus dem Siegerland stammende Frau hatte sich einige Tage bei einer Bekannten in Herdorf aufgehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell