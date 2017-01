POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Niederfischbach (ots) - Unfallort: 57572 Niederfischbach, Landesstraße 280 Unfallzeit: Donnerstag, 05.01.2017, gegen 09:15 Uhr

Durch herabfallende Eisplatten wurde am Donnerstag der Pkw eines 26-jährigen beschädigt. Der 26-jährige hatte mit seinem Pkw die Landesstraße 280 von Kirchen in Richtung Freudenberg befahren. In Höhe der Aral-Tankstelle sei ihm ein Lkw entgegen gekommen, von dessen Plane eine Eisscholle auf die Straße fiel. Die Eissplitter schlugen gegen den Pkw des 26-jährigen und beschädigten den Kühlergrill. Der Lkw fuhr weiter in Richtung Kirchen. Es soll sich um einen Lkw mit roten Führerhaus und gelber Plane gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell