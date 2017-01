POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl in/aus Wohnhaus

Wissen (ots) - Am 04.01.2017, zwischen 16.00 und 18.25 Uhr öffneten unbekannte Täter die Terrassentür an einem Wohnhaus im Straßenzug "Im Hutzenthal", drangen in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Nach ersten Feststellungen wurden Herrenarmbanduhren, Ohrringe, Fingerringe und eine Schatulle mit Modeschmuck, sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Hinweise, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

