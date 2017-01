POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl

Hamm (ots) - Zeit: 04.01.2017, 17.45 - 05.01.2017, 06.45 Uhr Ort: 57577 Hamm, Goethestraße

Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Arztpraxis auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier wurde versucht ein Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Ohne Beute verließen die Täter das Gebäude.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

