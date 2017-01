POL-PPKO: Verkehrskontrolle in Puderbach

Puderbach (ots) - Im Rahmen einer geplanten Sonderkontrolle führte die Polizei am Mittwochvormittag eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Gurt- / Handyverstöße in der Mittelstraße in Puderbach durch. Bei 29 kontrollierten Personen wurden insgesamt 24 Verstöße geahndet. Gegen einen Fahrzeugführer ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Benutzung eines Mobiltelefons erstattet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell