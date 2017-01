POL-PPKO: Jugendliche mit scheinbarem Sturmgewehr von der Polizei gestellt

Neuwied (ots) - Am Abend des Mittwoch, 04.01.2017 staunten die Beamten der Polizeiinspektion Neuwied nicht schlecht, als sie im Rahmen der Streifenfahrt auf dem Parkplatz der Firma Selgros in Neuwied vier dunkel gekleidete Personen feststellten, die sich am Eingang des um diese Uhrzeit geschlossenen Marktes aufhielten. Zwei der insgesamt 4 jungen Männer konnten kontrolliert werden, einer davon händigte umgehend einen Gegenstand aus, der optisch täuschend echt einem Sturmgewehr ähnelte. Zwar handelte es sich "nur" um eine Softair-Waffe. Damit habe man nach Aussage des 17jährigen Besitzers Fotos für soziale Medien herstellen und verbreiten wollen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Nebenbei muss die Polizei darauf hinweisen, dass das Mitführen von schusswaffenähnlichen Gegenständen zu gefährlichen Konfliktsituation mit der Polizei führen kann, da diese dem ersten Eindruck nach nur schwer von echten "scharfen" Schusswaffen zu unterscheiden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell