POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl in/aus Wohnhaus

Daaden (ots) - Am 29.12.2016, zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen einer rückwärtigen Kellertür in ein Wohnhaus in der Jahnstraße, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten einen schwarzen Koffer mit einer geringen Menge Bargeld, diverse Schlüssel, Ausweispapiere und sonstigen Unterlagen.

