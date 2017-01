POL-PPKO: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Neuwied (ots) - Die Polizei Neuwied sucht in zwei Fällen von Unfallflucht Hinweise auf die jeweiligen Verursacher. Der erste Unfall ereignete sich in dem Zeitraum zwischen dem 30.12.2016 und dem 02.01.2017. Hier wurde ein blauer Toyota Auris in der Bahnhofstraße, in Höhe Hausnummer 12, beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von zirka 800,- Euro. Im zweiten Fall musste die Besitzerin eines schwarzen Seat Ibiza eine Beschädigung an ihrem Auto feststellen. Das Fahrzeug parkte in der Zeit zwischen Montag und Dienstag in der Wollendorfer Straße, an der Einmündung zum Industrieweg. Der Schaden beläuft sich hier auf zirka 1500,- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von den Unfallstellen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen sowie zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell