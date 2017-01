POL-PPKO: Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Silvesternacht in Horhausen (WW)

Horhausen (WW) (ots) - Am Dienstagabend erschienen 4 Zeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus, um Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu erstatten. Die Zeugen teilten mit, dass sie auf einer Silvesterfeier in Horhausen Probleme mit einer anderen Gruppe Jugendlicher hatten. Mit dieser Gruppe sei es in der Silvesternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden Fenster und Türen beschädigt und Personen durch Schläge, Tritte und Flaschenwürfe leicht verletzt. Am heutigen Tag seien die Gruppierungen erneut aufeinandergetroffen. Zu einer erneuten Auseinandersetzung sei es nicht gekommen, da die Gruppe der Anzeigenerstatter geflüchtet sei. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

