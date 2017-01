POL-PPKO: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 42 in Höhe Leubsdorf

Leubsdorf (ots) - Am Montag, den 02.01.2017 gegen 19:15 Uhr überholte eine 50 jährige PKW Fahrerin auf der B 42 in Höhe Leubsdorf in Fahrtrichtung Neuwied einen weißen LKW. Der ihr entgegenkommende Streifenwagen der Polizei musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrzeugführerin wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen und zeigte sich während der kompletten Kontrolle uneinsichtig. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Verkehrsvorgang wurde zumindest von einer männlichen Person in einem braunen BMW mit Siegburger Kennzeichen beobachtet. Ferner könnte der LKW Fahrer sachdienliche Angaben machen. Die beiden Zeugen, sowie weitere vor Ort befindliche Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell