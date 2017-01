POL-PPKO: Feuerwerkskörper und Tomatenmark richten Schäden an

Koblenz (ots) - Mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung, die zum Teil durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden, haben die Polizeiinspektionen 1 und 2 zu verzeichnen.

So gerieten einige Gegenstände auf einem Balkon in der Stralsunder Straße durch einen dort gelandeten Feuerwerkskörper in Brand. Sowohl die Nachbarn, als auch durch die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Schnell geeinigt haben sich am Mittag des Neujahrstags zwei Nachbarn in der Fritz-von-Unruh-Straße, nachdem die Feuerwerksbatterie des einen Nachbarn in der Silvesternacht umfiel und sich an der Hauswand des anderen entlud. Die entstandenen Schmauchspuren konnten gereinigt und nach Eintreffen der Polizei eine Einigkeit bezüglich der eventuellen Schadensregulierung erreicht werden.

Einen größeren Schaden richten Unbekannte im Koblenzer Stadtteil Horchheim an. Auf dem Dach des weißen Ford Fiesta, der zwischen dem 31.12.2016, 21.00 Uhr und dem 1.1.2017, 13.00 Uhr in der Emser Straße geparkt war, wurde ein Feuerwerkskör-per entzündet. Weiterhin fiel der Seitenspiegel den Vandalen zum Opfer. Er wurde abgetreten und zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Auch eine mit Tomatenmark beschmierte Hauswand löste auf der Koblenzer Karthause einen Polizeieinsatz aus. Unbekannte haben unbemerkt in der Silvesternacht Teile der Fassade in der Görtzstraße mit der Paste beworfen, die sich daraufhin rötlich verfärbte.

In allen Fällen bittet die Polizei Koblenz um Hinweise unter der Telefonnummer 0261/103-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell