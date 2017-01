POL-PPKO: Mehrere Streitigkeiten endeten mit Verletzungen

Koblenz (ots) - Teils alkoholisiert gerieten in der Koblenzer Innenstadt Silvesterfeiernde am Neujahrsmorgen aneinander.

In der Clemensstraße wurde um kurz nach 7 ein im Gesicht blutender und auf dem Gehweg umherirrender Mann gemeldet. Auf Befragung der Beamten konnte der alkoholisierte Verletzte weder sagen wer ihn geschlagen hatte, noch wo sich diese Körperverletzung ereignete. Durch das DRK wurde er noch vor Ort behandelt.

Glück im Unglück hatten ein Polizeibeamter und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts. Um kurz nach Mitternacht wurde ein Böller in Richtung der beiden Männer geworfen. Der Feuerwerkskörper landete auf dem Jackenkragen des Ordnungsamtmitarbeiters, konnte aber noch rechtzeitig vor der Explosion aus der Jacke gewischt werden.

Bei dem Versuch am Morgen einen Streit zwischen zwei Personengruppen in der Straße "Am Paradies" zu schlichten, erhielt ein 28-jähriger Koblenzer von einem ebenfalls aus Koblenz stammenden 18-jährigen einen derartig harten Stoß mit dem Ellenbogen ins Gesicht, dass seine Nase blutete.

Auch auf einer privaten Feier in der Hochstraße gerieten in der Morgendämmerung zwei alkoholisierte Gäste aneinander und der Disput endete mit einer Platzwunde an der Stirn eines 28-jährigen.

Mit der flachen Hand schlug am gleichen Abend ein Ex-Ehemann seiner Ex-Frau in Koblenz Metternich ins Gesicht. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung um eine Familienfeier endete mit dieser "Ohrfeige", aber zum Glück ohne größere Verletzungen.

Weniger glimpflich ging es für einen 23-Jährigen aus. Mit einem doppelten Kieferbruch begab sich der junge Mann nach einem Streit mit dem Ex-Freund seiner neuen Bekanntschaft am Silvesterabend in ein Koblenzer Krankenhaus. Nachdem ihm am Folgetag durch die Ärzte erklärt wurde, dass er operiert werden müsse, alarmierte er die Polizei und erstattet Anzeige gegen den 20-jährigen Angreifer.

Hier, wie in den anderen Fällen auch, dauern die Ermittlungen noch an.

