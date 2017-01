POL-PPKO: Sachbeschädigung an einem PKW

Neustadt (Wied) (ots) - Im Zeitraum von Sa., 31.12.2016, 15:00 Uhr, bis So., 01.01.2017, 12:00 Uhr, wurde in der Straße "An der Bergshecke" in Neustadt (Wied) durch einen unbekannten Täter an einem PKW Fiat 500 ein Frontscheibenwischer abgebrochen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

