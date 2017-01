POL-PPKO: Einbruch in Einfamilienhaus in Windhagen

Windhagen (ots) - Am 31.12.2016 im Zeitraum von 17:00-23:50 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Windhagen ein, deren Besitzer sich derzeit im Urlaub befinden. Hierzu wurde die Außenlampe samt Bewegungsmelder abgerissen und die Terrassentür aufgehebelt. Das Haus wurde durchwühlt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

