POL-PPKO: 86-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Thalhausen (ots) - Am Samstagmittag verursachte der Mann auf der K117 zwischen Thalhausen und Kleinmaischeid einen Verkehrsunfall bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand. Er war jedoch aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nach Einschätzung der Beamten nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen, so dass sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Er zeigte sich einsichtig und erwägt seinen Führerschein freiwillig abzugeben.

