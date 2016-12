POL-PPKO: Weiterer Einbruch in der Gülser Straße - Polizei bittet um Hinweise

Koblenz (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochnachmittag, 28. Dezember 2016, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Koblenzer Stadtteil Moselweiß. (siehe Pressemeldung Nr.: 161229 - 502)

Einen Tag später, am 29.12.2016 wurde der Kripo Koblenz ein weiterer Einbruch in der Gülser Straße gemeldet. Auch hier hebelten der oder die Täter am Spätnachmittag eine Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck, Zigaretten und eine geringe Menge Bargeld.

Ob und inwieweit zwischen den beiden Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet Zeugen, die zu den beiden Tatzeiten auffällige Beobachtungen im Bereich der Gülser Straße machten, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

Wertvolle Tipps zum Einbruchsschutz erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentrums Polizeiliche Prävention unter der Telefonnummer 0261/103 2865, per Mail unter beratungszentrum.koblenz@polizei.rlp.de sowie auf der Internetseite der Polizei http://einbruchschutz-rlp.de/ oder auf www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell