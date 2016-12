POL-PPKO: Personenkraftwagen landet im Rhein

Bad Hönningen (ots) - Heute um 17:30 Uhr wollte ein 64-jähriger PKW Fahrer mit seinem Wagen auf die Rheinfähre in Bad Hönningen auffahren. Diese hatte aber bereits abgelegt, so dass der Fahrer mit der Front seines Fahrzeuges in den Rhein rutschte. Zum Unfallzeitpunkt war die Sicht durch starken Nebel erheblich eingeschränkt. Er konnte sich aber durch die Heckklappe seines Wagens aus der misslichen Lage befreien, so dass kein Personenschaden zu beklagen war. Der PKW musste durch die Feuerwehr gesichert und aus dem Rhein gezogen werden. Der Fährbetrieb wurde während der Bergung kurzfristig eingestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell