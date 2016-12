POL-PPKO: Einbruch im Brenderweg in Koblenz

Koblenz (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 27.12.2016, wurde in einen Kiosk/Spielhalle im Brender-weg, Ecke Herberichstraße in Koblenz eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine der Eingangstüren und brachen in den Geschäftsräumen zwei Spielautomaten auf. Aus diesen wurden die Geldkassetten gestohlen. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz, Telefon 0261-1031, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell