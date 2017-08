POL-VDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Gemarkung Neustadt/Wied, A 3 in Richtung Frankfurt, KM 53,800 (ots) - Am späten Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der A 3 ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 40-jähriger belgischer Fahrzeugführer hatte mit seinem Pkw eine anderes Fahrzeug seitlich berührt und war dann nach links von Fahrbahn abgekommen. Nach dortiger Kollision mit der Mittelschutzplanke kam das Fahrzeug ins Schleudern und mit Totalschaden auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. In der Folge fuhren drei weitere Pkws über die Trümmerteile. Es wurde niemand verletzt. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bei dem belgischen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille konstatiert. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Nach Sperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt standen dem Verkehr nach einer Stunde wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Nach Reinigung der Fahrbahn konnte die Autobahn erst nach Mitternacht wieder in Gänze freigegeben werden. Es bildete sich ein Stau von ca. 5 Kilometern Länge.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell