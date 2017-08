POL-PDKO: Jugendliche beim Ladendiebstahl ertappt

Lahnstein (ots) - Der Ladendetektiv des Globus Warenhauses in der Brückenstraße in Lahnstein beobachtete am Montagabend drei Jugendliche, die Getränke in einen Rucksack verstauten und anschließend in Richtung Ausgang gingen. Nach Passieren der Kasse sprach er die Jugendlichen an, woraufhin alle drei plötzlich das Weite suchten. Dem Detektiv gelang es, einen der Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei diesem handelt es sich um einen 17 jährigen, der Polizei bereits bekannten jungen Mann aus Koblenz. Die Ermittlungen nach den seinen flüchtigen Begleitern dauern an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gemeinsam begangenen Diebstahls gegen das Trio ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell