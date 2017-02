POL-PDKO: Serie von Diebstählen von LKW-Batterien im Zuständigkeitsbereich der PI Andernach

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 22.01.17 wurden in den Abendstunden an mehreren LKWs bei einer Firma in Gemarkung Nickenich, zwischen Nickenich und Andernach-Eich, insgesamt 10 Fahrzeugbatterien von unbekannten Tätern abmontiert und gestohlen.

Am darauf folgenden Wochenende wurden dann in Andernach, bei einer Firma im Rennweg, insgesamt 6 weitere LKW-Batterien ausgebaut und entwendet.

Interne polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es in Ochtendung an beiden Wochenenden zu gleichgelagerten Fällen kam.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass die Täter mit einem weißen Kastenwagen unterwegs waren.

Mögliche verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglichen sollen bitte der Polizei Andernach unter der Email piandernach@polizei.rlp.de oder per Telefon unter der Rufnummer 02632/921-0 mitgeteilt werden.

Die Polizei bittet zudem, dass die Firmen ihre abgestellten Fahrzeuge so sichern, dass sie nicht ungehindert von außerhalb erreichbar sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell