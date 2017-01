POL-PDKO: Pressebericht von Freitag den 06.01.2017 bis zum Sonntag den 08.01.2017

Lahnstein (ots) - Verkehrsunfallflucht -Die Polizei sucht Zeugen

In der Zeit vom Freitag, den 06.01.2017, 15:15 Uhr bis 15:50 Uhr, wurde ein geparkter Pkw vor dem Anwesen Im Schenkelsberg 8 in 56076 Koblenz vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher am rechten Außenspiegel einen Schaden davontrug. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 02621/9130 entgegengenommen.

Teurer Freundschaftsdienst

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer verlor in der Nacht auf den 08.01.2017 in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße in Lahnstein vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn und Alkoholgenusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Laternenmast, sowie einen Zaun. Daraufhin verständigte er seinen Freund, um ihm beim Schieben seines beschädigten Fahrzeuges zu helfen. Der 20-jährige Freund erschien, ebenfalls mit seinem Fahrzeug und erheblich unter Alkoholeinwirkung stehend, an der Unfallörtlichkeit. Gemeinsam schoben sie das Fahrzeug. Hierbei wurden sie zufällig von einer Streife beobachtet, die ebenfalls helfen wollte und hierbei zwei Trunkenheitsfahrten aufklärte. Den Freunden wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Auf beide Personen kommt ein Strafverfahren zu, die jeweiligen Führerscheine wurden erst einmal beschlagnahmt.

