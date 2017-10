POL-PDMY: Unfallflucht

Adenau (ots) - Am Montag, 09.10.2017, kam es zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Parkplatz des "Lidl"-Marktes in Adenau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines weißen Pkw beschädigte beim Ausparken den links neben ihm stehenden Pkw Renault Megane Scenic im hinteren, rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau, Tel. 02691/925-0, in Verbindung zu setzen.

