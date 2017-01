POL-PPTR: Einbrecher scheitern an Stahltür

Trier (ots) - In die Küche bzw. Lagerräume eines Imbissgeschäftes in der Trierer Simeonstraße wollten Einbrecher zwischen Samstag, 14. Januar, gegen 22 Uhr und Montag, 16. Januar, gegen 7.50 Uhr. Die Täter versuchten, die im Innenhof Richtung Stockstraße gelegene Stahltür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Die Unbekannten gelangten nicht in das Anwesen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden - Telefon: 0651/9779-2256 bzw. -2290 bzw. -0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell