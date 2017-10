POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen, Bachstraße (ots) - Am Samstag, den 07.10.2017, gegen 20:55 h, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Wohnmobil die Bachstraße in Richtung Schwimmbad. Hierbei kam ihm ein Lieferwagen (Typ Sprinter) entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den linken Außenspiegeln. Am Spiegel des Wohnmobils entstand Sachschaden, der Sprinter flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

