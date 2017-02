POL-PDMY: Unter Betäubungsmitteleinwirkung Auto gefahren, 01.02.2017

Dienstgebiet PI Mayen (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden zwei Autofahrer festgestellt, die unter Einwirkung von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug lenkten. So fiel um 00.30 Uhr ein 35-jähriger Mann in Mendig und um 03.15 Uhr ein 48-jähriger Mann in Mayen auf. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Führerscheinstellen informiert.

