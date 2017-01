POL-PDMY: Fußgängerin angefahren, Donnerstag, 19.01.2017, 17:50 Uhr

Mayen, Koblenzer Straße (ots) - Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte mit seinem Auto von einem Parkplatz kommend nach links in die Koblenzer Straße einzufahren. Dabei übersah er eine von links auf dem Gehweg kommende Fußgängerin und fuhr sie an. Vor Ort klagte die Fußgängerin über Schmerzen in Beinen und Händen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

