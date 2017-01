POL-PDMY: Radfahrer gegen Einbahnstraße, 04.01.2017, 20:15 Uhr

Mayen, Im Trinnel (ots) - Ein Fahrradfahrer befuhr die Straße "Im Trinnel" in Mayen aus der Alleestraße kommend. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Straße "Im Trinnel" von der Koblenzer Straße kommend. Der Radfahrer bog in den gesperrten Bereich der Straße entgegengesetzt der Einbahnregelung ein. Der Pkw-Fahrer erkannte das Fehlverhalten des Radfahrers und wisch, um eine Kollision zu verhindern, aus, wobei das Fahrzeug dann an den Bordstein geriet und die Felgen beschädigt wurden. Der Radfahrer fuhr unbekümmert weiter. Es soll sich bei dem Radfahrer um eine dunkel gekleidete Person mit einem ebenfalls dunklen Fahrrad gehandelt haben. Ob dieser dann an der Koblenzer Straße nach rechts oder links weiterfuhr, kann nicht gesagt werden. Wer sachdienliche Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben könnte, wird gebeten sich mit der Polizei Mayen, Telefon 026518010, E Mail pimayen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

