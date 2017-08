POL-PDMT: Zimmerbrand in einem Wohnhaus

Bad Marienberg (ots) - Am Dienstag, 08.08.2017, gegen 13.00 Uhr kam es in Bad Marienberg, Gartenstraße im Keller eines dortigen Wohnhauses zu einem Zimmerbrand. Von den alarmierten und im Einsatz befindlichen 22 Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Bad Marienberg und Hahn bei Bad Marienberg konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert und der Brand gelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden. Der Brand wurde vermutlich durch fahrlässiges Handeln ausgelöst. Durch Brand- und Rauchentwicklungen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell