POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Borod - Zeugen gesucht

Borod (ots) - Am Donnerstag, 03.08.2017, gegen 18.00 Uhr ereignete sich Borod, Hauptstraße ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem giftgrünen Quad mit dem Teilkennzeichen WW-SB....... die Hauptstraße aus Richtung Mudenbach kommend. In Höhe der Unfallstelle kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dortigen Obstbaum. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 300,- Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen Unfallverursacher bitte unter Tel.:02662/95580 oder per E-Mail PIHachenburg@Polizei.rlp.de an die Polizei Hachenburg.

