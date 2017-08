POL-PDMT: Exhibitionist auf dem Lahntalradweg

Fachbach (ots) - Am Montag, den 07.08.2017, gegen 10:15 h, hat sich ein 32-jähriger Deutscher gegenüber mehreren Frauen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Da nicht alle Zeuginnen bekannt sind, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Bad Ems, Tel. 02603/970-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell