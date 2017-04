POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots) -

Am Mittwoch, 08.02.2017, 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem motorisierten Zweirad und einem Pkw vor dem Imbiss in der Hofwiesenstraße, im Bereich der Berufsbildenden Schule. Der Zweiradfahrer soll den Pkw einer Fahrzeugführerin gestreift haben und anschließend in Richtung Kaufland davon gefahren sein, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

