POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Wirges (ots) -

Am Dienstag, dem 31.01.2017, wurde auf dem Parkplatz des Discountermarktes Lidl, Auf der Klaus, zwischen 14:30 Uhr und 14:38 Uhr, die Beifahrerseite eines blau-grauen Opel Corsa vermutlich durch einen ausparkenden PKW beschädigt. Die Beifahrer- und die dahinter liegende Tür wurden offenbar durch die vordere rechte Stoßstangenecke deutlich sichtbar beschädigt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von 31 bis 62 cm und wird auf 1500,- Euro geschätzt. Als Unfallverursacher kommt die Fahrerin eines weißen PW VW Polo in Frage. Diese lud gerade ihren Einkauf in den Polo, als die Geschädigte ihr Fahrzeug zum kurzen Einkauf verließ. Die Frau ist ca. 25 bis 35 Jahre alt, trägt ein Lippenpiercing, hat dunkle kurze Haare und ist ca. 175 bis 180 cm groß. Der weiße Polo dürfte schätzungsweise aus der Baureihe 2009 stammen und daher ca. 8 Jahre alt sein. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell