POL-PDMT: Verkehrsunfälle mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Am 19.01., gegen 19.00 Uhr, ereignete sich in Alpenrod ein sog. Spiegelunfall als sich zwei Pkw an einem Fahrbahnteiler mit den Außenspiegeln berührten. Einer der beteiligten Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Ebenfalls am Donnerstag wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer in der Zeit von 14.00 bis 18.10 Uhr ein, in der Bismarckstraße in Bad Marienberg abgestellter Pkw am Außenspiegel beschädigt.

