POL-PDMT: Grünpfeil neben Ampelanlage

In den vergangenen Tagen wurden im Raum Westerburg wegen vielfach festgestelltem Fehlverhalten an Ampelanlagen Verkehrskontrollen durchgeführt. Viele Verkehrsteilnehmer scheinen die seit Jahren bestehende Regel beim grünen Pfeil auf schwarzem Grund neben der Ampelanlage nicht zu kennen. Zeigt die Ampel rot, so hat der Verkehrsteilnehmer zunächst an der Haltelinie anzuhalten und sich zu vergewissern, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, behindert oder gefährdet werden. Erst dann darf er das Rotlicht nach rechts überfahren. Ein Verstoß wird mit 70,- Euro und einem Punkt geahndet. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

