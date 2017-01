POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Diez (ots) -

Am Dienstag (17.01.2017) war in der Hohen Straße von Diez ein Pkw Renault Twingo abgestellt. Im Zeitraum zwischen 12:00 und 15:15 Uhr wurde dieser durch ein silbernes oder graues Kfz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der Mitte der Fahrerseite beschädigt. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell