POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Samstagnachmittag, 07.01.2017, kam es auf der L 320, zwischen Hahnstätten und Kaltenholzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt wurden. In einer Linkskurve setzte ein Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Nastätten zum Überholen an. Als er in gleicher Höhe mit dem zu überholenden Fahrzeug war, schnitt der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Kurve und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

