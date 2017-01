POL-PDMT: Pressemeldungen aus dem Bereich der PD Montabaur

Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis (ots) -

Verkehrsunfall Sachschaden Montabaur, Staudter Straße, ICE-Parkplatz: Freitag, 06.01.17, 13.30 Uhr, ein 19jähriger PKW-Fahrer befuhr in Montabaur die Staudter Straße von der Alleestraße kommend in Fahrtrichtung Am Alten Galgen. An der Lichtzeichenanlage missachtete er das Rotlicht für seine Fahrtrichtung und kollidierte mit dem PKW eines 61jährigen, der von der BAB 3 abgefahren war und bei "grün" nach links in die Staudter Straße in Richtung Allmannshausen abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Es wurde niemand verletzt, der geschätzte Sachschaden beträgt ca 6000 Euro. Verkehrsunfall Sachschaden K 103, Industriegebiet Heiligenroth: Freitag, 06.01.17, 14.15 Uhr, eine 21jährige PKW-Fahrerin bog vom Mitfahrerparkplatz im Industriegebiet Heiligenroth nach links auf die K 103 in Richtung Heiligenroth ein. Dabei übersah sie den PKW einer 56jährigen PKW-Fahrerin, die aus der Industriestraße nach rechts in Richtung Heiligenroth einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden. Verkehrsunfall mit Personenschaden L 305 in Höhe Herschbach: Freitag, 06.01.2017, 14.45 Uhr, am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten als eine 39jährige PKW-Fahrerin die L 305 von Herschbach in Richtung Selters befuhr und in Höhe der Abfahrt Schütz ihren PKW auf der Fahrbahn wendete. Dort ist aufgrund der durchgezogenen Mittellinie das Überfahren verboten. Dabei übersah sie den PKW eines 75jährigen, der mit seiner Ehefrau die L 305 in gleiche Richtung befuhr. Beide Fahrzeuginsassen erlitten einen Schock und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Verkehrsunfall Sachschaden Montabaur, Wilhelm-Mangels-Straße: 07.01.17 um 20.10 Uhr, in einer Rechtskurve in der Wilhelm-Mangels-Straße in Montabaur kam ein 19jähriger PKW-Fahrer, aufgrund der Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er vier Eisenpoller. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden L 307, Ortsumgehung Vielbach: 08.01.2017, 06:50 Uhr, am frühen Sonntagmorgen kam ein junger PKW-Fahrer in einer lang gezogenen Rechtskurve der L 307 in Höhe Vielbach, ebenfalls aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Der junge Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, an seinem PKW entstand Totalschaden. Verkehrsunfall Sachschaden B 49 in Höhe Neuhäusel: 07.01.2017, 04.46 Uhr, am frühen Samstagmorgen kam ein 48jähriger PKW-Fahrer an der Anschlussstelle der B 49 bei Neuhäusel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Sachbeschädigung an PKW ***Zeugen gesucht*** Selters, Bruchweg: 05.01.2017, 21.30 Uhr bis 06.01.2017, 15.00 Uhr, im o.g. Zeitraum wurde durch unbekannte Täter an einem geparkten VW Polo die Frontscheibe durch Gewalteinwirkung beschädigt. Weiterhin wurde die Gummidichtung des Beifahrerfensters beschädigt. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfall Müschenbach: Am Freitag, 6. Jan. 2017 kam es in Müschenbach in der Schulstraße, in Höhe des Feuerwehrhauses, zu einem Verkehrsunfall, bei dem es aufgrund von Unachtsamkeit durch den 47-jährigen Unfallverursacher in Verbindung mit winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve zu Sachschaden an zwei PKW kam. Hier geriet der Unfallverursacher mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem PKW des entgegenkommenden 53-jährigen Fahrers zusammen. Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Hachenburg ***Zeugen gesucht*** Erst jetzt wurde hiesiger Dienststelle eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Hachenburg gemeldet. Bereits in der Silvesternacht hätten Unbekannte den Briefkasten der Stadtbücherei mittels Böller aufgesprengt und dadurch beschädigt. Hierbei sei der Stadt ein Schaden von ca. 150 EUR entstanden. Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht*** Alpenrod: Am Samstag, 7. Jan. 2017 kam es gegen 16.15 Uhr in dem Dehlinger Weg in Alpenrod zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine noch unbekannte Person kam mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun eines dortigen Anwesens. Dieser Zaun wurde mitsamt seiner Aufnahme beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich mit ihrem Wagen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Körperverletzung Hachenburg: Am frühen Sonntagmorgen des 08. Jan. 2017 wurde hiesige Dienststelle gegen 03.55 Uhr telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich des Neumarkt / Busbahnhof in Hachenburg zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen sei. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei Gruppen antreffen, zwischen denen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Hierbei wurde eine Person so stark verletzt, dass sie im örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Polizei hier aufgenommen, bevor die Gruppen getrennt voneinander nach Hause entlassen wurden. Brandmeldeanlage löst aus Bad Marienberg: Hiesiger Dienststelle wird gegen 21.30 Uhr die Auslösung der Brandmeldeanlage vom Wildparkhotel in Bad Marienberg durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt. Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte eine Wärmeentwicklung im Bereich des Kamines vom Hotel festgestellt werden. Vorsorglich wurden daher alle 45 Gäste sowie Beschäftigten des Hotels evakuiert. Die Wärmeentwicklung verlosch ohne Eingreifen der Feuerwehr selbstständig. Die genaue Ursache steht noch nicht fest. Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort konnten alle Gäste ihre Zimmer wieder beziehen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt; Gebäudeschaden entstand nach jetzigem Stand nicht. Zimmerbrand Hahn bei Bad Marienberg: Während der Einsatzmaßnahmen in Bad Marienberg noch andauerten, wurde gegen 22.12 Uhr der Brand eines Wohnhaues in der Hauptstraße in Hahn bei Bad Marienberg gemeldet. Nach jetzigem Sachstand geriet, vermutlich durch einen technischen Defekt, eine Heizdecke im Bett von einem der Hausbewohner in Brand. Beide im Haus anwesenden Bewohner wurden durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam und konnten unverletzt das Gebäude rechtzeitig verlassen sowie die Feuerwehr alarmieren. Daher konnte der Sachschaden auf das Schlafzimmer begrenzt werden. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Brand eines Pkw Kölbingen. Am 07.01.17, gegen 18.40 Uhr, kam es auf der K73, kurz vor Kölbingen, infolge eines technischen Defektes, zu einem Pkw-Brand. Dieser musste durch die Feuerwehren Westerburg, Kölbingen und Brandscheid gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zudem wurde durch den Brand die Teerdecke der Fahrbahn leicht beschädigt. Die Brandstelle musste durch die Straßenmeisterei anschließend gestreut werden, da das Löschwasser direkt gefrierte. Schwerer Verkehrsunfall Hellenhahn: Am 08.01.17, 15.30 Uhr, kam es auf der K51, zwischen Seck und Hellenhahn zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 30-jährige Fahrer eines Pkw kam aus bisher noch ungeklärter Ursache auf grader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem unmittelbar neben der Fahrbahn stehenden Baum. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus diesem befreit werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die K51 wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehren Rennerod, Hellenhahn, Seck und Neustadt waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Unfall unter Alkoholeinfluss Balduinstein: Am frühen Sonntagmorgen geriet ein 32-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf der Fahrt von Balduinstein Richtung Birlenbach nach rechts in den Straßengraben. Beim Versuch, sich wieder zu befreien, wurde ein Zeuge aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen, der Führerschein sichergestellt. Unfall mit zwei leichtverletzten Personen Berndroth: Am Freitag, 06.01.16, 13.00 Uhr, verlor eine junge Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf dem Weg von Berndroth Richtung Katzenelnbogen auf nasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und eine der beiden Beifahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vom DRK zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Diez gebracht. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ***Zeugen gesucht*** Bad Ems: Am 08.01.2017, um 01.30 Uhr befuhr eine 22-jährige PKW-Fahrerin die Mainzer Straße in Bad Ems und beabsichtigte auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Fußwegbegrenzungspfeiler. Auf diesem Pfeiler hing der PKW fest und musste durch einen Kran von der Unfallstelle entsorgt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol bei der Fahrerin festgestellt, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 5000 Euro. Verkehrsunfall mit Sachschaden Nassau: Am 06.01.2017, um 18.17 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fiat-Fahrer die B 260 aus Singhofen kommend, Fahrtrichtung Nassau. Nach dem Passieren einer Links-/ Rechtskurve bricht sein Fahrzeug aufgrund Winterglätte aus und prallt gegen die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 2000 Euro liegen. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Unfallflucht - Beschädigte Fahrzeugteile mitgenommen ***Zeugen gesucht*** Holzhausen an der Haide: In der Nacht von Mittwoch, dem 04.01.2017 zum Donnerstag, dem 05.01.2017 kam es in Holzhausen in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter roter Kleinwagen wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zusätzlich nahm er noch die beschädigten Teile seines Unfallgegners mit, um die Spuren zu vertuschen. Absperrmaterial entwendet ***Zeugen gesucht*** St. Goarshausen: Am Verbindungsweg zwischen der Wellmicher Straße und der Nastätter Straße wurden in der Nacht von Donnerstag, 05.01.2017 auf Freitag, 06.01.2017 fünf rote Warnleuchten und ein "Durchfahrt-Verboten-Schild" entwendet. Zusätzlich wurden die Absperrmaterialien, die das Befahren dieses Weges verhindern sollen, zur Seite geräumt. POLIZEIINSPEKTION ST. GOARSHAUSEN - Telefon 06771/9327-0 - E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell