POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Mogendorf (ots) -

Am Montag, dem 02.01.2017, wurde gegen 18:00 Uhr die Verkehrsinsel in der Rheinstraße Höhe Nr. 12 stark beschädigt. Ein bislang unbekannter silberner Van hatte diese zuvor mit der rechten Fahrzeugseite touchiert. Nachdem die Beifahrerin ausgestiegen und einige Teile zur Seite geräumt hatte, entfernte sich der Van in Richtung Ortsmitte. Das Kfz war zuvor aus Richtung Bundesautobahn gekommen. Es dürfte im Frontbereich deutlich beschädigt sein. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

