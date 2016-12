POL-PDMT: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Diez (ots) -

In der Abwesenheit der Hausbewohner, zwischen 18.12.2016 und 22.12.2016, wurde durch unbekannte /-r Täter in ein Anwesen in der Danziger Straße eingebrochen. Die Täter stiegen über den Balkon in das Wohnhaus ein. Es wurde Schmuck und andere diverse Sachen entwendet. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

