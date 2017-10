POL-PDNR: Interessanter Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mudersbach (ots) - Eine 45 jährige PKW Fahrerin befuhr am Samstag, 07.10.2017, 20:00 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Brachbach kommen in Richtung Mudersbach. An dem dortigen Bahnübergang, welcher im 90 Grad Winkel links überquert und der Straße im Anschluss wieder im 90 Grad Winkel gefolgt werden muss, bog die Fahrerin, als sie sich noch auf dem Übergang befand, zu früh nach rechts ab und geriet mit ihrem Wagen ins Gleisbett. Der Zugverkehr konnte rechtzeitig gestoppt werden, so das keine weitere Gefahr von dem PKW ausging.

