POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 08.10.2017

Wallmenroth (ots) - 1. Tödlicher Verkehrsunfall Tatzeit: 08.10.2017, 01:10 Uhr, Waldstraße.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zur besagten Unfallzeit zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 49 jähriger Fußgänger stieg aus einem Taxi aus, um zu seinem Wohnhaus zu gehen. Hier kam er jedoch zu Fall und schlug so unglücklich mit dem Kopf auf den Bordstein, dass er an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb. Die Gesamtumstände müssen noch geklärt werden.

2. Wohnhausbrand

Tatort: 57518 Betzdorf, Martin-Luther-Straße Tatzeit: 08.10.2017, 01:42 Uhr

Durch tel. Mitteilung einer Zeugin wurde die PI Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es an der o.a. Örtlichkeit zu einem Wohnhausbrand gekommen war. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, welches von drei Mietparteien bewohnt wird. Im 2. OG brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand verhindert und der Brand auf das 2. OG und den Dachstuhl begrenzt werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache müssen nach Abschluß der Löscharbeiten aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden im sechstelligen Euro-Bereich. Besonders zu erwähnen wäre noch, dass sich ein Mann tel. auf der Dienststelle meldete ( 1 Minute nachdem die Sirene ausgelöst wurde ) und nach dem Grund der Alarmauslösung fragte. Als ihm mitgeteilt wurde, dass die Polizei momentan keine Auskünfte erteilen könne, da sie mit der Koordination der Einsatzmaßnahmen beschäftigt sei, zeigte er kein Verständnis und gab an, dass diese Information sein Recht sei. Er wurde immer ungehaltener und wollte sich über den Beamten beschweren. Das Gespräch wurde mit ungläubigem Kopfschütteln beendet.

