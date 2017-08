POL-PDNR: Randalierende Jugendliche

Steinebach (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 08.08.2017, gegen 04:25 Uhr, randalierten drei Jugendliche in Steinebach/Sieg. Nach Angaben der Tatzeugen kamen die Jugendlichen aus Richtung Gebhardshain. Sie gingen durch die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte und machten sich an der Einmündung zur Steinebacher Straße an einer Baustellenabsicherung zu schaffen. Sie demontierten die Nissenleuchten und stellten sie wenige Meter weiter ab. In der Hauptstraße warfen die Jugendlichen einen Altkleidercontainer um. Gegen die Jugendlichen wird wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 oder per Mail (pibetzdorf@polizei.rlp.de) an die Polizei Betzdorf zu wenden.

