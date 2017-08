POL-PDNR: Pressemitteilungen vom 03.08.2017

Rheinbreitbach (ots) - Exhibitionist im Wohngebiet. Am Donnerstagabend, 03.08.2017 gegen 22:00 Uhr, trafen zwei junge Frauen in der Bürresheimer Straße plötzlich auf einen unbekleideten Mann, der sie in ein Gespräch verwickelte und belästigte. Daraufhin liefen die beiden Frauen nach Hause und verständigten die Polizei. Fahndungsmaßnahmen der Polizei Linz und Beamten des Polizeipräsidiums Bonn führten nicht zum Antreffen des Mannes, der von den Frauen auf ca. 65 Jahre alt und 1,75 m groß geschätzt wird. Er soll eine kräftige Statur und lichtes Haar haben. Hinweise werden an die PI Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Niederfischbach - Tierbesitzer AUFGEPASST! Der Kriminalpolizei Betzdorf wurde ein Fall gemeldet, welcher sich am 03.08.2017 in der Paulinus-Junker-Straße ereignete. Dort wurden durch eine bislang unbekannte Person Blutwurstscheiben mit Giftkörnern bestreut und anschließend ausgelegt. Es kam bereits ein Hund zu Schaden, dieser musste in tierärztliche Behandlung. Hinweise an die Kriminalinspektion Betzdorf, 02741-9260 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de

