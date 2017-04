POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Brachbach (ots) - Am 08.02.2017, gegen 08.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger mit seinem VW Transporter die Austraße in Richtung Katzenbach In Höhe des Anwesens Austr. 16 verengt sich die Fahrbahn. An dieser Stelle kam dem 32-jährigen ein weißer Sprinter mit violetter Aufschrift entgegen. Es kam zur Kollision beider Außenspiegel, wodurch diese beschädigt wurden. Der Fahrer des weißen Sprinters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/9260 oder per Mail pibetzdorf@polizei.rlp.de an die Polizei Betzdorf zu wenden.

